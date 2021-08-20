Van Büyükşehir Belediyesi parklardaki oyun gruplarını yeniledi

Yenileme çalışmalarında dezavantajlı çocuklar da unutulmayarak engelsiz oyun grupları da kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Kültür Parkı, Kocaeli Parkı, Yaşar Kemal parkı ve Akköprü Parkında bulunan oyun gruplarının yerine yenilerini kurdu. Yenilenen oyun gruplarında engelli çocukları da göz önünde bulunduran ekipler, engelsiz oyun grupları kurdu. TSE standartlarına uygun olarak kurulan oyun gruplarının bulunduğu zeminler kauçuk malzeme ile kaplanırken, engelsiz oyun grubunun diğerlerinden farklı olarak merdiven yerine çocukların daha rahat kullanabilecekleri engelli rampaları kullanıldı. Yapılan bu çalışma ile engelli çocukların daha fazla parklarda vakit geçirmeleri ve sosyalleşmeleri amaçlandı. Ayrıca diğer parklarda da bulunan yıpranmış ve kırılan oyun grupları da belediye ekiplerince onarılarak tekrar kullanılması sağlanıyor.