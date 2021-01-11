Van Büyükşehir Belediyesi personeline biyosidal eğitimi verdi

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı personeline yönelik ‘Biyosidal' eğitimi verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında yapılacak vektörle mücadele kapsamında hizmet içi eğitim çalışmalarına devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığının merkez ve ilçelerde ilaçlamada görev yapan personeline Hacıbekir Kültür Merkezinde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi'nin koordinasyonunda “Biyosidal Ürün Uygulayıcı” eğitimi verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilen eğitimde personele fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele süreçlerinde yapılması gereken hususlar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

“Vektörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edeceğiz”

Eğitimin önemine ilişkin kısa bir açıklamada bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “2021 yılında yapacağımız vektörle mücadele çalışmalarında başarılı sonuçlar elde etmek amacıyla eğitim çalışmalarımız devam edecek. Bu sene personellerimiz ile birlikte ciddi bir çalışma içindeyiz. İlaçlama esnasında bütün canlıları beraber koruyacağız” dedi.