Van Büyükşehir Belediyesi personeline “Etkili iletişim ve motivasyon” semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla belediye personeline yönelik eğitim seminerleri devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) ortaklaşa düzenlediği seminerde eğitmen Selami Kaplan tarafından çalışanlara; etkili iletişim bilincinin oluşturulması, etkili iletişim tekniklerinin kazandırılması, beden dili ve ses tonunun doğru kullanılmasının yanı sıra ikna-öfke ve stres yönetimi yöntemlerine hakim olunması ve etkili konuşma tekniklerinin kazandırılması gibi konularda da sunum eşliğinde bilgi verildi.

Çalışanlara yönelik 4 gün sürecek olan seminerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek.