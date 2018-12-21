Van Büyükşehir Belediyesi personeline ‘ilk yardımda farkındalık' eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesi personeline ‘ilk yardımda farkındalık' eğitimleri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi personellerine ‘ilk yardımda farkındalık' eğitimleri verildi. Kadın ve Aile Merkezinde verilen eğitimlere Sağlık İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu'nun yanı sıra farklı birimlerden çok sayıda personel katıldı. Sağlıkçı Dilek Atalar tarafından verilen eğitimlerde; personellere, ‘ilk yardım nedir, nasıl yapılır, temel yaşam desteği, kalp masajı, bilinç bozukluklarında ilk yardım' konuları uygulamalı olarak gösterildi.

Büyükşehir personelinin ilk yardım konusunda bilgi sahibi olması için bu tür eğitimlerin sıklıkla verildiğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selim Elhansu, “Kısa bir süre önce de uzmanlar tarafından personellerimize bu tür ilk yardım eğitimleri verilmişti. Eğitimlerimizi ‘ilk yardımda farkındalık' başlığıyla devam ettiriyoruz. Bu tür eğitimlerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Eğitimlerimiz belirli aralıklarla da devam edecektir” diye konuştu.

Eğitimin ardından personellere ‘ilk yardım eğitimi' katılım sertifikası da verildi.