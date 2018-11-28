Van Büyükşehir Belediyesi personeline ilkyardım eğitim

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kadın ve Aile Merkezinde, büyükşehir çalışanlarına acil müdahaleler için ilkyardım eğitimi verildi. Sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde, katılımcılara genel ilkyardım bilgileri, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şeker koması, kırık çıkık, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konular teorik ve uygulamalı gösterildi. Eğitimler sonunda katılımcılara 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere ilkyardımcı belgesi de verilecek.

Büyükşehir personelinin ilkyardım konusunda bilgi sahibi olması için bu eğitimleri verdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selim Elhansu, eğitimlerin ilkyardımda farkındalık başlığıyla devam edeceğini ifade etti.

Elhansu, “Sağlık Müdürlüğü destekleriyle çalışanlarımıza ilkyardım eğitimi verildi. Bu eğitimler sayesinde personelimiz olumsuz bir durumla karşılaştığında yapılan doğru bir ilkyardım sayesinde hayat kurtarmış olacak ve sakatlanmalar da en az düzeyde yaşanacaktır. Yine çalışanlarımız sadece iş hayatında değil aynı zamanda evinde, sokakta yürürken bile acil durumlarda vatandaşa hizmet verecektir. Ben bu eğitimin çok yararlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.