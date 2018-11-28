İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesi personeline ilkyardım eğitim

Van Büyükşehir Belediyesi personeline, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardım eğitimi verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kadın ve Aile Merkezinde, büyükşehir çalışanlarına acil müdahaleler için ilkyardım eğitimi verildi. Sağlık personelleri tarafından verilen eğitimde, katılımcılara genel ilkyardım bilgileri, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şeker koması, kırık çıkık, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konular teorik ve uygulamalı gösterildi. Eğitimler sonunda katılımcılara 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere ilkyardımcı belgesi de verilecek.


Büyükşehir personelinin ilkyardım konusunda bilgi sahibi olması için bu eğitimleri verdiklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Selim Elhansu, eğitimlerin ilkyardımda farkındalık başlığıyla devam edeceğini ifade etti.


Elhansu, “Sağlık Müdürlüğü destekleriyle çalışanlarımıza ilkyardım eğitimi verildi. Bu eğitimler sayesinde personelimiz olumsuz bir durumla karşılaştığında yapılan doğru bir ilkyardım sayesinde hayat kurtarmış olacak ve sakatlanmalar da en az düzeyde yaşanacaktır. Yine çalışanlarımız sadece iş hayatında değil aynı zamanda evinde, sokakta yürürken bile acil durumlarda vatandaşa hizmet verecektir. Ben bu eğitimin çok yararlı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.