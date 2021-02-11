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Van Büyükşehir Belediyesi personeline resmi yazışma eğitimi

Van Büyükşehir Belediyesindeki daire başkanlıkları bünyelerinde bulunan yazı işleri sorumlularına ‘Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esasları’ hakkında seminer verildi.

Van Büyükşehir Belediyesindeki daire başkanlıkları bünyelerinde bulunan yazı işleri sorumlularına ‘Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esasları' hakkında seminer verildi.


Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığınca Kadın ve Aile Hizmetleri konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine, daire başkanlıklarının yazı işleri sorumluları katıldı. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Miraç Kaya tarafından hazırlanan sunum ile resmi yazışmalarda uygulanacak prosedür ve kullanılan dil hakkında yazı işleri sorumlularına bilgi aktarıldı.


Sunumunda kurumların resmi dilinin önemine değinen Kaya, personellere yaptıkları işin büyük bir sorumluluk taşıdığını anlattı.


Seminer, verilen eğitimin ardından soru cevap kısmı ile sona erdi.

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