İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesi personelleri ilk yardım belgesi aldı

Van Büyükşehir Belediyesi personellerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi verildi.


Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca belediye personellerinin genel ilk yardım bilgilerine sahip olması için bir eğitim programı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimlerde; solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şeker koması, kırık çıkık, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları, hasta ve yaralı taşıma gibi konular teorik ve uygulamalı gösterildi.


Eğitimlerin ardından kursu başarıyla tamamlayan personelleri tek tek tebrik ederek başarı belgelerini veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, yıl içerisinde ilk yardım eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.