Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sokakta levha çalışması yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Hastane Caddesi ile Akköprü Yolu'nu birbirine bağlayan Sağlık Sokakta yol çizgisi ve uyarıcı levha çalışması yaptı. Geliş ve gidiş olmak üzere iki yönde hizmet verecek sokağa ayrıca park yasağı getirildi.

Beşyol Kavşağı'nda yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Sağlık Sokakta Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri yol çizgisi ve uyarıcı levha çalışması yaptı. Trafik yoğunluğunun azaltılması içinde gidiş ve geliş yönlerine sokak boyunca park yasağı uygulaması getirildi. Bundan böyle alınan kararla, Ağız ve Diş Hastanesi ile Sakatatçılar Çarşısı arasında bulunan mevkide park yapacak sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Çalışmaların yapıldığı alana giden Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, yapılan işler hakkında ekiplerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Sağlık Sokakta yapılan çalışma ile Van trafiğini bir nebze olsun rahatlattıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Özvan, “Sağlık Sokakta 240 metre uzunluğunda ve 17 metre yüksekliğinde bir taş duvar inşa edildi. Yapılan alternatif yol ile Beşyol trafiğini akışkan bir hale getirerek burada oluşan yoğunluğu azaltmış olduk. Bundan böyle Akköprü ve Millî Egemenlik caddelerine gitmek isteyen sürücülerimiz Beşyol trafiğine takılmadan Sağlık Sokağı kullanarak istikametlerine daha rahat ve güvenle ulaşabilecekler” dedi.