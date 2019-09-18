İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesi seyyar satıcı denetimlerini sıklaştırdı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların daha sağlıklı hizmet alması adına rutin denetim ve kontrollerine devam ediyor.


Toplum sağlığı açısından çeşitli riskler oluşturan ve haksız kazanca neden olan seyyar satıcılarla mücadele etmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Çalışmalar kapsamında seyyar satıcıların verdiği rahatsızlıkları sürekli yerinde gözlemlediklerini ifade eden Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunan seyyar satıcıları ilk etapta uyarmalarına rağmen netice alamadıklarını söyledi. Sevinç, ''Kaldırımlar yayaların, yollar araçların, parklar ise halkındır. Kaldırımları ve parkları kapatarak kendine rant kapısı gibi gören kişilere müsamaha göstermeyeceğiz. Vatandaşlar tarafından kaldırım işgali yapanlar ve seyyar satıcılar hakkında her gün yüzlerce şikayet alıyoruz. Biz de bu şikayetleri dikkate alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaman zaman maalesef ağır hakaretlere de maruz kalıyoruz. Fakat biz yinede şehirleşme ruhuna aykırı olan seyyar satıcı olayını ortadan kaldırmak için durmadan çalışacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.