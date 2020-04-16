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Van Büyükşehir Belediyesi sivil araçları da dezenfekte ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dezenfekte istasyonunda sivil araçlar ücretsiz ilaçlanıyor.


Van'da küresel salgın korona virüsle mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde rutin olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarında toplu taşıma araçları, kamuya ait araçlar, taksiler, toplu yaşam alanları, eczaneler ve dükkanlar gibi birçok noktada yapılan çalışmaların ağı gün geçtikçe genişletiliyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca Şerefiye Mahallesi'nde kurulan dezenfekte istasyonunda o güzergahtan geçen tüm sivil araçlar korona virüs salgınına karşı ücretsiz bir şekilde dezenfekte ediliyor. Hafta içi her gün 09.00-15.30 saatleri arasında isteyen herkes aracını dezenfekte edebilecek.


Dezenfekte istasyonu, Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi Astsubay Yolu Sokak üzerinde yer alıyor.

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