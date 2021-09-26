Van Büyükşehir Belediyesi, su taşkınlarından etkilenen vatandaşların yanında

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan ve Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde su taşkınlarına neden olan sağanak yağışla birlikte harekete geçti. Farklı noktalarda su baskını ihbarı alan itfaiye ve VASKİ ekipleri su tahliyesi yaparken, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ise mahallelerde çamur ve balçık temizliği yaptı.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sel ve su taşkınlarının ilk anından itibaren 26 iş makinesi, 10 itfaiye aracı ve 60 personelle çalışma yürüten belediye ekipleri, 170 ihbarı değerlendirdi. Herhangi can ve mal kaybı yaşanmayan sel ve su taşkınlarında başlatılan çalışmalar ise büyük ölçüde tamamlandı.