Van Büyükşehir Belediyesi sultanları durdurulamıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Kadın Voleybol Takımını 3-0'lık net skorla yenerek ligde 7'de 7 yaptı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grup'ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yoluna namağlup olarak devam ediyor. Kırmızı siyahlılar sezonun 7. karşılaşmasında Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL Kadın Voleybol Takımını konuk etti. Üst üste başarılı sonuçlarla karşılaşmaya mutlak galibiyetle çıkan Vanlı sultanlar, ilk seti 25-15 kazanırken, ikinci seti de 25-11'lik skorla rahat bir şekilde aldı.

Maçta durumu 2-0 yapan kırmızı siyahlılar, büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmanın son setini ise 25-22'lik skorla tamamlayarak parkeden 3-0'lık net galibiyet ile ayrıldı.

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Van ekibi, gelecek haftayı bay geçecek.