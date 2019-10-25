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Van Büyükşehir Belediyesi temiz bir kent için çalışıyor

Van Büyükşehir Belediyesi daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, mesai mefhumu gözetmeden Van Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasındaki ana arterler, cadde ve sokakları, tazyikli su ile yıkayarak toz, toprak, çamur ve atıklardan arındırıyor. Trafik yoğunluğunun azaldığı saatlerde temizlik mesaisi başlatan ekipler, Van sokaklarında görüntü kirliliği oluşmaması adına hummalı bir temizlik çalışması yürütüyor.


Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı uygulamanın, sonbahar ayları boyunca vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler başta olmak üzere kent genelinde devam edeceği belirtildi.

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