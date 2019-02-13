Van Büyükşehir Belediyesi, tiyatro oyunuyla çevre eğitimi veriyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, il merkezi ve ilçelerinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini eğitsel ve geleneksel Türk tiyatrosu ile buluşturuyor. Her gün ayrı bir okula giden tiyatro grubu, burada öğrencilere çevre kirliliği, atıklar ve geri dönüşüm konularında mizahi bir dille sahne şovu gerçekleştiriyor. Öğrencilerin büyük bir beğeniyle izlediği Hacivat-Karagöz, İbiş ile Memiş, Keloğlan ve Nasrettin Hoca gösterileriyle hem eğleniyor hem de çevre konusunda yeni konular öğrenip bilinçleniyor.

Tiyatro grubunun okulda olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen öğrenciler, oyunları kahkahalarla izlediklerini belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine organizasyonundan dolayı teşekkür etti.