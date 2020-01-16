Van Büyükşehir Belediyesi trafik levha çalışmalarını sürdürüyor

Kent merkezi ve 13 ilçede başlatılan trafik yönlendirme levhaları kurulum ve yenileme çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Daire Başkanlığınca Edremit ve Gevaş ilçelerine bağlı mahalle yollarında trafik levhaları kurulumu yapılırken, kent merkezindeki ana arterlerde ise kar temizleme çalışmaları nedeniyle zarar gören trafik levhaları ve duraklar onarılıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla başlatılan çalışma kapsamında şu ana kadar Erciş, Edremit, Gevaş, Gürpınar, Bahçesaray, Özalp, Saray ve Çaldıran ilçe merkezleri ile bağlı mahallelerde levha kurulum çalışmaları tamamlanırken, kent genelinde ise bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Maraş Caddesi Semaver Kavşağı, Suvaroğlu ve Gölbaşı caddelerinde yapılan ‘Yola Paralel Park' uygulaması için belli aralıklarla levhalar kuruldu.