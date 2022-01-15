Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye geneli fikir yarışması düzenleyecek

Daha yaşanılır bir kent için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza atarak; Van'ın geleceğine, imarına belediyecilik faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla ödüllü bir proje yarışması düzenliyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenecek olan “Van için bir fikrim var” isimli proje yarışmasının 15 Mart 2022 tarihine kadar ‘birfikrimvar.van.bel.tr' internet adresinden başvuru yapılabileceğini ifade eden yetkililer, “Her yaştan kişinin katılabileceği yarışmaya katılımcılar; demokrasiden insan haklarına, engellilerden dezavantajlı vatandaşlara, çocuktan aileye, kültür ve sanattan gençlik ve spora, erişilebilirlikten ulaşılabilirliğe, çevreden kuraklığa, göç probleminden küresel ısınma sorununa, imardan inşaya, bisikletten uçurtmaya, teknolojiden, yazılımdan, yoldan, topraktan, gölden, havadan, sudan ve her türlü fikirden en fazla bir projeyle katılabilecek” dediler.

Birinci seçilen projeye 15 bin TL, ikinci seçilen projeye 10 bin TL ve üçüncü seçilen projeye 7 bin 500 TL ödül verileceği yarışmada, ayrıca ilk üçe girmediği halde jüri tarafından başarılı görülen 7 başarılı projeye ise bin TL'lik ‘Jüri Özel Ödülü' verileceğini dile getiren yetkililer, “Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nca ilk 30 başarılı proje fikri arasına giren katılımcılar arasından 3 başvurucuya özel ödül verilecek olup, ikinci değerlendirme aşamasına kalan tüm katılımcılara Van Büyükşehir Yayınevi'nin Van'ı konu alan eserleri takdim edilecek” ifadelerine yer verdiler.

Projeler yarışmasının iki farklı değerlendirmeye alınacağını belirten yetkililer, ilk değerlendirmenin Van Büyükşehir Belediyesinin belirlediği 9 kişilik bir jüri tarafından değerlendirilecek olup, yarışma sonuçlarının aynı gün açıklanacağını ve en kısa sürede de ödül töreninin yapılacağını söylediler.