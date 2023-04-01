Van Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda, büyükşehir belediyesinde düzenlenen UKOME toplantısına Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tatvan Liman Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Edremit İlçe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

25 gündem maddesi ve 6 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıda, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı motorlu taşıt sürücü kurslarının mevcuttaki Kalecik TOKİ yolu üzerinde bulunan güzergâhının yaşanan araç yoğunluğundan dolayı, İpekyolu ilçesi Hatuniye Mahallesi olarak değiştirilmesi talebi, Van sınırları içerisinde hizmet veren 600 adet toplu taşıma araçları H, M, V, T, S plakalı ile Erciş ilçesinde yolcu taşımacılığı hizmeti veren H, T, M, V plakalı araçların yolcu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme yapılması talebi, Gevaş ilçesi ile Akdamar Adası arasında gemi ile yolcu taşımacılığı yapan firma ve kooperatiflerin artan maliyetler nedeniyle mevcut ücretlerin artırılması talebi, askıdan indirme ve geçiş yolu izin belgesi talepleri ile kurumlardan ve vatandaşlardan gelen hız kesici taleplerinin görüşülmesi gibi konular konuşuldu.

Ayrıca 6 ek gündem maddesinin de görüşüldüğü toplantıda görüşülen konuların bir kısmı karara bağlanarak onaya sunulurken, diğer konular ise alt komisyonlara havale edildi.

Toplantı, katılımcıların görüş alışverişinin ardından sona erdi.