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Van Büyükşehir Belediyesi ürettiği yerli fideleri dağıttı

Van Büyükşehir Belediyesi, 45 farklı tohumdan ürettiği 100 binden fazla yerli fideyi ücretsiz olarak üretici ve vatandaşlara dağıttı.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yerli tohum atağı istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Çalışma kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Edremit ilçesindeki seralarda toprakla buluşturulan 100 binin üzerindeki yerli fide dağıtıldı. Çiftçi, üretici ve vatandaşlardan yoğun talep gören fidelerle yerli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve yerli tohum elde edilmesi hedeflenirken, bu sayede fidelerden elde edilen ürünlerin de tezgâhlara taşınarak vatandaşların sağlıklı gıdaya aracısız olarak ulaşması amaçlanıyor.


Yerli tohumdan elde edilen fideleri alan vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesine örnek çalışmasından dolayı teşekkür etti.

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