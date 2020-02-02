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Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı Mardin'den 3 puanla döndü

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, ligin 15.

haftasında deplasmanda Mardin Gençlik Spor Kulübünü 3-0 ile mağlup etti.


Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 8. Grupta yer alan Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu sezon oynadığı karşılaşmalardaki hırs ve azimle rakiplerine göz açtırmayan takım, liderle arasındaki puan farkını yavaş yavaş eritiyor. Son olarak ligde 15. hafta müsabakalarında deplasmanda Mardin Gençlik ve Spor Kulübüne misafir olan kırmızı siyahlılar, 7-25, 12-25 ve 10-25 kazandığı setlerle parkeden 0-3'lük net skorla ayrıldı.


Bu skorla beraber puanını 31'e çıkaran Van ekibi, 1 maç eksiğiyle lider Cizre Belediyesinin 7 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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