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Van Büyükşehir Belediyesi yol yama çalışmalarına başladı

Van Büyükşehir Belediyesi ağır geçen kış şartlarının ardından havaların da ısınması ile birlikte yol yamama çalışması başlattı.


Son 26 yılın en ağır kış mevsimin yaşandığı Van'da, kar yağışı, don ve tuzlama çalışmalarından kaynaklı yollarda tahribatlar oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, havaların yavaş yavaş ısınmasıyla beraber yollarda yamama çalışması başlattı. Ekipler, ilk olarak Hıdırellez Cadddesi, Eski Erzurum Caddesi, Eski Cezaevi Caddesi, Koçibey Caddesi ve Oğuzlar sokakta tespit ettikleri bölgeleri hızla onardı. Ekiplerin, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında olan cadde ve sokaklarda yamama çalışmaları asfalt sezonunun açılışına kadar devam edecek.

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