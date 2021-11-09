Van Büyükşehir Belediyesi yolları asfaltlamaya devam ediyor

Kent genelindeki asfalt ve yol çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş'teki Salihiye Mahallesi Akyol Tepesi-Deliçay bağlantı yolu ile Keklikova-Ergücü Mahallesi grup yolunda asfalt çalışmalarını bitirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalarla sıfırdan yapılan mahalle yollarında stabilize, yarma, dolgu, sanat yapıları, taş duvar, yerinde dökme menfez, altyapı ve sıcak asfalt çalışması yapıldı.

4,5 kilometrelik Salihiye Mahallesi Akyol Tepesi-Deliçay bağlantı yolunda 500 metrelik duvar imalatı da yapan ekipler, 6,5 kilometrelik Keklikova-Ergücü Mahallesi grup yolunda ise sıcak asfaltın yanı sıra yerinde dökme beton menfez ve beton hendekler yaptı. Yapılan çalışmalarla daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşan mahalle yolları Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılacak yol çizgileri ve trafik levha çalışmalarıyla tamamlanacak.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi, 176 bin 680 civarındaki nüfusuyla kentin en kalabalık kırsal ilçesi olan Erciş'te 14 noktada 25,9 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptı.