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Van Büyükşehir Belediyesi zabıtalara mevzuat semineri

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte görev yapan zabıta memurlarına kanun, yönetmelik ve mevzuat semineri veriliyor.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinde görev yapan zabıta memurlarına eğitim semineri veriliyor. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler Mustafa Gümüş ve Zülküf Kılıç tarafından Hacıbekir Kültür Merkezinde verilen seminerlerde zabıta memurlarına kanun, yönetmelik ve mevzuat konuları maddeler halinde slaytlar eşliğinde detaylıca anlatılıyor.


Yapılan seminere ayrıca İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Sedat Ünal, Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç de katıldı.

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