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Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası seyyara geçit vermiyor

Van Büyükşehir Belediyesi, seyyarla mücadele ve kaldırım işgaline karşı son bir ayda 70 seyyar araba ve 380 iş yerine ait duba topladı.


Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Van Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasında bulunan cadde ve sokaklarda denetimlerini devam ettiriyor. Vatandaşların ve esnafların taleplerine anında karşılık veren zabıta ekipleri, şehri büyük ölçüde seyyardan ve kaldırım işgalinden temizledi. Son bir aylık süreçte, 70 seyyar araba ve 380 iş yerine ait dubaları kaldıran ekipler, denetimlerde seyyar satıcılar ve kaldırım işgali yapanlar hakkında da ilgili yönetmenliğe göre yasal işlem yaptı.


Çalışmalarını 7/24 esasına göre devam ettiren zabıta ekiplerinin, kentteki toplum sağlığı, huzuru ve güveninin sağlanması için denetimlerini devam ettireceği kaydedildi.

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