İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesinde ihaleler şeffaflığını koruyor

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘şeffaf belediyecilik’ ilkesi doğrultusunda ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘şeffaf belediyecilik' ilkesi doğrultusunda ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktarmaya devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Hasta Bezi Alımı' ihalesi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ihalede 6 bin paket yetişkin hasta bezi, 3 bin 500 paket çocuk hasta bezi, 9 bin paket hasta eldiveni ve 9 bin paket ıslak mendil alımı işi ihaleyle gerçekleştirilecek.


‘Hasta Bezi Alımı' ihalesi, 7 Ekim Pazartesi günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye binası ihale salonunda yapılacak. İhale, şeffaf bir şekilde resmi Twitter hesabı @vanbuyuksehirbb, Facebook hesabı @vanbld ve van_buyuksehir_belediyesi Instagram adreslerinden canlı verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.