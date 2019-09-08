Van Büyükşehir Belediyesi'nde ‘sosyal denge tazminatı' imzalandı

Van Büyükşehir Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasındaki ‘Sosyal denge tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, daire başkanları ve çalışanlar katıldı. Önceki yönetim döneminde politik nedenlerden dolayı yetkili sendika ile ‘Sosyal denge tazminatının' imzalanmadığını belirten Vali Bilmez, daha sonra aynı yönetim tarafından imzalanan sözleşmenin de mevzuata aykırı olduğunu söyledi. Vali Bilmez, ''Van Büyükşehir Belediyesi ile sendika arasında kanundaki limitlere uyulmayan bir sözleşme vardı. Personeller arasında izah edilmeyecek şekilde ayrımlar yapılmıştı. Riski fazla olan memurlara daha az, hiç riski olmayan memurlara ise yasal sınırların neredeyse iki katı kadar bir ödenek ön görülmüştü. Hukukçularımızla, teftiş kurulumuzla yaptığımız incelemelerde bu sözleşmenin mevzuata aykırı olduğunu tespit ettik. Bu anlamda kanuna aykırı olan sözleşmeyi iptal ettik” dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'de toplamda 854 memurun olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Personellerimizin tamamını kapsayacak kanuni limiti en üst seviyesinden, herkese eşit bir şekilde yararlanacağı ‘Sosyal denge tazminatı' ödeme konusunu sendika ile mutabakata vardık. Bu sözleşmenin personellerimizi daha çok motive edici ve hep birlikte Van halkına daha çok hizmet etme şevkimizi arttıracağına inanıyorum. Hiçbir personelimizin ekmeği ile oynamak gibi bir niyetimiz yok. Hiç kimsenin aklında ve yüreğinde taşıdığı duygulardan dolayı sorgulama, yargılama gibi bir niyetimiz yok. Tek bir ölçümüz var o da kanunun bizlere verdiği görevleri yerine getirip Van halkına hizmet etmektir. Kim bu düstura uyarsa bizim için vazgeçilmez personeldir. Fakat kim verilen görevi yapmazsa, görevini aksatıp göreve gelmezse bundan dolayı da halkımız mağdur olursa o personelimiz hakkında da önce uyarı, sonra mevzuat ne gerekiyorsa onu yerine getiririz. Birileri piyasada 'bu kadar kişi işten çıkartılacak' gibi söylemlerde bulunuyor. Asla böyle bir çalışmamız yok. Çalışmak istemeyip istifa etmek de herkesin hakkıdır. Bir şey diyemeyiz. Bizler Van halkına ayrım yapmaksızın, imkanlarımız doğrultusunda hizmet edeceğiz. Van'ımızı daha güzel noktalara hep birlikte taşıyacağız' şeklinde konuştu.

Hayırlı bir imza için Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in büyükşehir belediyesindeki hukuksuzluğu bitirip, hakkı teslim etiğini kaydetti. Uslu, ''Burada kısa bir dönem önce Bem-Bir-Sen ile yapılan sözleşmeye hukuksuz bir şekilde ara verilmişti. Öncelikle Valimiz ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'e teşekkürü borç biliyorum. Bir hukuksuzluğu bitirip, hakkı teslim etmiştir. Yetkili sendika Bem-Bir-Sen olmasına rağmen Bem-Bir-Sen ile sözleşme imzalanmamıştı. Bizde bugün bu imzayı atarak bu hukuksuzluğu ortadan kaldırıyoruz. Çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Bilmez ve sendika yöneticilerinin karşılıklı imza töreni gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Uslu, sosyal denge tazminatının imzalanmasında verdiği desteklerden dolayı Vali Bilmez'e çalışanlar adına teşekkür ederek çiçek takdim etti.