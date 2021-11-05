Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Belvan Ulaşım Anonim Şirketi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) bünyesindeki Van Su Personel Anonim Şirketi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2021-2023 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesinin (TİS) ilk görüşmesi yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan görüşmeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Cem Kaplan, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ve yönetim kurulu, Belvan, Van Su Müdürler Kurulu, sendika temsilcileri ve ilgili daire başkanları katıldı.

Toplantıda; idari maddeler üzerinde görüşmelere başlanırken, ikinci oturumun ise önümüzdeki hafta içinde yapılacağı belirtildi.