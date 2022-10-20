Van Büyükşehir Belediyesinden 2 bin 400 rakımda yol çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa destek vermek adına Erciş ilçesi Yukarı Akçagedik Mahallesi'ndeki 2 bin 400 metre yükseklikteki yaylaya yeni yol yapıyor.

Kırsal alanlarda hizmetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik çalışmalarla bölgenin tarım ve hayvancılıkta gelişimine önemli katkı sunuyor. Van merkeze 124, Erciş ilçesine ise 24 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Akçagedik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar yaylalarına ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları Van Büyükşehir Belediyesine iletti. Talebi dikkate alan büyükşehir belediyesi, Zilan bölgesinde yaptıkları incelemenin ardından 2 bin 400 rakımda bulunan yaylaya ulaşımın sağlanabilmesi için çalışma başlattı. Dağların zirvelerinde yürütülen zorlu yol açma çalışmaları ile 10 kilometrelik yolun 6 kilometresi tamamladı.

“Biz cesaretimizi vali beyden alıyoruz”

Geçmiş dönemlerde yaylalarına ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yukarı Akçagedik Mahalle Muhtarı Kasım Akyol, yeni yolla birlikte yaylalara daha rahat bir şekilde ulaşabileceklerini söyledi. Muhtar Akyol, ‘‘Öküz arabalarıyla, eşek sırtında yükümüzü yaylalara götürüyorduk. Yaklaşık 10 sene öncesinde ise geçici bir yol ile köylerin arasından geçiyorduk. Daha uzun bir yoldu. Şimdi daha kısa süren bir yol yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin. Valimiz bir toplantıda bizlere dedi ki ‘Muhtarlarımız siz çalışın, parayı pulu dert etmeyin.' Şu anda bizde cesaretimizi, desteğimizi valimizden alıyoruz'' dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan yoldan dolayı yaylalarına ulaşmada daha rahat edeceklerini belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı içerisinde Erciş ilçesi genelinde de yaklaşık 6 aylık çalışma ile 72 mahallede 146 kilometre toprak kanalda temizlik çalışması, 72 kilometre yeni arazi yolu ile 68 kilometre reglaj çalışması gerçekleştirdi. 45 mahallede sıvat kurulumu yapan ekipler, 23 mahallede de koruge boru döşeme işlemlerini tamamladı.