Van Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir etkinlik düzenledi. Kentteki göçmen çocukların da katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan Fidanlık Parkı'nda gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Şiirlerin okunması ve dans gösterilerinin ardından program Hacivat- Karagöz sahne oyunu ile devam etti.

Etkinlikte konuşan Van valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bugünü Türk ve dünya çocuklarına armağan etmiştir. O günden bu yana çocuklarımız her 23 Nisan'da bir araya gelerek bağımsızlığımızın sembolü olan bu günü kutlamaktadırlar. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız, bu günü bir şenlik havasında kutlamaktadırlar. Bugün Van Büyükşehir Belediyemiz de ilimizde misafir olan çocuklar ile Vanlı çocukların birlikte eğlenecekleri böyle bir program tertip etmiştir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler sizleri böyle mutlu ve umutlu gördükçe yarınlarımızdan da emin oluyoruz. Her şey gönlünüzce olsun” dedi.

Programda konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ise etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, kurum müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.