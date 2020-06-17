İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesinden 27 noktada menfez çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ilçedeki 27 noktada prefabrik menfez çalışması yapılıyor.


Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca sel ve su taşkınlarından etkilenen mahallelerde başlatılan yol ve menfez çalışmaları devam ediyor. Belediyenin kendi işgücüyle yapılan çalışmalarla Saray'ın Bakışık, Çardak, İslamköy mahalleleri ile Özalp'in Gültepe, Yünkuşak, Dorutay ve Sarıköy mahallelerinde çalışmalar tamamlanırken, Bahçesaray'ın Ünlüce, Kaşıkçılar, Muradiye'nin Beydağı Mahallesi ile Erciş ve Gürpınar ilçelerinde de farklı noktalarda çalışmalar devam ediyor.


Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahalle yolları sel ve taşkınlara karşı korunurken, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.