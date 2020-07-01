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Van Büyükşehir Belediyesinden 3 bin metre uzunluğunda koruge boru

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yönelik tarımsal hizmetler devam ediyor.


Sene başından itibaren 13 ilçede tüm mahallelerde tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik hizmetlerde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, üretim aşamasında en fazla verimin sağlanması adına çiftçilerin yanında yer alıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, 13 ilçedeki birçok mahallede suyun akışının daha rahat sağlanması adına geçiş noktalarına çeşitli ebatlarda koruge boru döşenip susuz arazi kalmaması hedefleniyor.


2020 yılı içerisinde çiftçilerin kullanımına sunulan ve toplam uzunluğu 3 bin metreyi bulan koruge boruların döşeme çalışmaları, birçok noktada da devam ediyor.

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