İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van Büyükşehir Belediyesinden 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye

Van Büyükşehir Belediyesi, 4 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.


Engelli vatandaşların engellerini ortadan kaldırarak sosyal belediyecilik örneği ortaya koyan Van Büyükşehir Belediyesi, 2'si çocuk olmak üzere 4 vatandaşa daha tekerlekli sandalye ulaştırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı sosyal hizmet uzmanları tarafından daha önce tespitleri yapılan ve maddi imkanları elverişsiz olan vatandaşların sandalyeleri salgın nedeniyle evlerine görülerek elden teslim edildi.


2019 yılı Ağustos ayından bu yana 36 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye eden Van Büyükşehir Belediyesi, 7 aileye de medikal malzeme desteğinde bulundu.


Tekerlekli sandalyelerini teslim alan vatandaşlar, büyük sevinç yaşarken, her zaman engellilerin yanında olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.