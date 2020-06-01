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Van Büyükşehir Belediyesinden 9 milyon TL'lik dev tarım projesi

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) desteğiyle tarım ve hayvancılık alanında kırsal mahallelerde hizmetlerini sürdürüyor.


Korona virüs salgınını adeta fırsata çevirerek tarımda üretim atağına geçen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve 13 ilçede bulunan çiftçilere desteklerini sürdürüyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in destekleri ile Muradiye'nin Kandahar, Gürpınar'ın Bozyiğit, Tuşba'nın Pirgarip ve Çatak ilçesinin Konalga mahallelerinde sulama kanalı yapım işleri devam ederken, Gürpınar ilçesi Kuşdağı Mahallesi'ndeki sulama kanal çalışmalarının ise projelendirme aşamasında olduğu belirtildi.


Gevaş ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ihale aşamasında olan sulama kanalı ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesinin toplam 33 bin kilometre uzunluğundaki DAP destekli sulama kanallarını kentin tarım ve hayvancılığına kazandırılacak.


Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yoğun çalışması sonucunda hazırlanıp DAP tarafından desteklenen 6 projenin mali değerinin ise 9 milyon TL'yi bulacağı bildirildi.

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