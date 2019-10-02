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Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi, bir haber üzerine açıklama yayınladı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK'nın güdümünde olan bazı basın yayın organlarında ‘Kayyum kasayı bir ayda boşalttı' başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Van Büyükşehir Belediyesine, 19 Ağustos 2019 tarihinde başkan vekilliği görevlendirmesi yapılmış, geçen 42 günlük süre içerisinde başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bağlı idaresi VASKİ ve tüm iştiraki şirketlerde görev yapmakta olan hiçbir personelin aylıklarının ödenmesinde kesinlikle bir gecikme veya aksama olmamış, hiçbir işçi işten çıkarılmamış ve ücretsiz izne ayrılmamıştır. Terör örgütünün yayın organı olarak bilinen haber ajansının amacı belli olan bu ve benzeri asılsız haberlerine asla itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.

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