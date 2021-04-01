Van Büyükşehir Belediyesinden ağaç budama çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ağaç budama ve bitki bakımlarını yapmaya başladı. Bahar temizliği kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler; İskele, İki Nisan, Hacıbekir, Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Sıhke caddeleriyle kent genelinde bulunan park ile mezarlıklardaki ağaçlarda budama çalışması yapıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ağaçların gelişmelerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yürütülen çalışmaların devam edeceğini duyurdu.