Van Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine 2 milyon TL'lik destek

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki amatör spor kulüplerine 2 milyon TL'lik nakdi yardımda bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesinin kent sporuna ve sporcusuna destekleri sürüyor. Önceki yıl amatör spor kulüplerine 1 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, bu yılda ‘Amatör Spor Haftası'nda gençlerin sportif aktivitelerinde kullanması için 108 amatör spor kulübüne 2 milyon TL'lik nakit desteği verdi.

Nakdi yardım desteği için İpekyolu Gençlik Stadında amatör kulüplerinin de katılımıyla tören düzenlendi. Düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ramazan Kıvanç ve kurum amirleri katıldı. Törende konuşan Vali Ozan Balcı, amatör spor kulüpleriyle daha yakından ilgileneceklerini belirterek, kulüplerin gelişimi için her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Vali Ozan Balcı, “Amatör Spor Kulüpleri Haftası dolayısıyla sporcularımızla bugün bir araya geldik. Bu güzel ortamda çocukları da böyle görünce çok mutlu oldum, enerji doldum. Buradaki çocukları spor yaptıkları için, sporla uğraştıkları için canı gönülden kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Yine sizlere destek veren, yüreklendiren ailelerinizi, antrenörlerinizi ve kulüp yöneticilerini de tebrik ediyorum. Her zaman spora destek veren, sporcunun yanında olan bir vali olduğumu bilmenizi istiyorum. İnşallah spor kulüplerine destek için büyük bir malzeme alımı da yapacağız. Okul kulüplerine malzeme desteğinde bulunacağız. Yapmış olduğumuz projeyle de yüzme havuzu, kapalı spor salonu olmayan, ilçemiz voleybol, basketbol sahası olmayan okul bahçemiz de kalmayacak” dedi.

Spor kulüplerine yapılan yardımın temsili çeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Ramazan Kıvanç'a verildi.