Van Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Kentte başlatılan prestij caddelerin yapımı devam ederken, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı da Cumhuriyet, Zeve, Beyüzümü, Fatih ve Eski Cezaevi caddeleri ile ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında bulunan Koçibey, Uzun Sokak, Şehit Osman Çavuş sokakları ve 5 kilometrelik Edremit TOKİ yolunda asfalt çalışması yapacak. Çalışmalarla kış aylarından olumsuz etkilenen cadde ve sokaklar daha konforlu hale getirilecek.

Ayrıca, şu ana kadar belediyenin işgücü ile üretilen 7 bin 200 ton asfalt İskele, İkinisan, Sıhke, Doğu ve Zübeyde Hanım caddeleri ile ara sokaklardaki yollarda yürütülen bakım onarım çalışmalarında kullanıldı.