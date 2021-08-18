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Van Büyükşehir Belediyesinden 'Aşure Günü' etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ’Aşure Günü’ etkinliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 'Aşure Günü' etkinliği düzenledi.


Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla ''Aşure günü'' etkinliği gerçekleştirdi. Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Nuri Bekiroğlu ve Başkan Danışmanı Sinan Hakan ile birlikte Bostaniçi Kadın ve Aile Merkezi'nde ‘Aşure Günü' münasebetiyle kursiyerlerle bir araya gelen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, aşure ayının önemine dair sohbet etti.


Burada çocuklarla da ilgilenen Çelikel ve beraberindekiler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevinin hazırladığı aşureleri kadınlara ve çocuklara dağıttı.

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