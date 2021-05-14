Van Büyükşehir Belediyesinden Bahçesaray ve Çatak'a sac sıvat desteği

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle Van'da hayvancılık alt yapısının geliştirilmesi için büyükşehir belediyesinin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 13 ilçe kırsalında hizmetlerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Hizmetleri Dairesi, bölgede meraya dayalı hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırladığı sac sıvatların teslimine devam ediyor.

İlk etapta belirlenen ihtiyaç doğrultusunda 150 sıvat Bahçesaray'a, 150 sıvat da Çatak ilçesine gönderildi.

Sıvatların bölgede hayvan içme suyu ihtiyacını büyük oranda gidereceğini ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, sıvat dağıtımının devam edeceğini belirtti.