İhlas Haber Ajansı

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Van Büyükşehir Belediyesinden bayram denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde kent genelindeki unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetimlerini arttırdı.


Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri gıda mühendisleri eşliğinde kentte faaliyet yürüten unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde gramaj, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı ve üretimde kullanılan mamullerin son kullanma tarihleri gibi konular kontrol edildi.


Denetime Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Zabıta Daire Başkanı Sebahattin Ergenç, gıda mühendisleri ve zabıta ekipleri katıldı.


Yapılan denetimlerde yönetmeliklere uygun davranmayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin Ramazan Bayramı dolayısıyla sık sık devam edeceği bildirildi.

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