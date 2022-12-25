Van Büyükşehir Belediyesinden çocuklara akrobasi gösterisi

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik başlatmış olduğu kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizesinde çocuklara yılbaşı hediyesi olarak Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 11.00 ve saat 14.00 olmak üzere iki seans halinde akrobasi gösterileri düzenlendi. Akrobatların şovları çocuklar tarafından heyecanla izlenirken, palyaço gösterileri de keyifli anlar yaşattı. Zaman zaman çocukların da sahneye çıktığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklarıyla birlikte gösteriyi izlemeye gelen 2 çocuk annesi Mizgin Aslan, gösteriyi çok beğendiğini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukları ve aileleri çok memnun ettiğini söyledi. İlk kez akrobasi gösterisine katıldıklarını dile getiren çocuklar da, gösteriyi büyük bir heyecanla izlediklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.