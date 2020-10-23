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Van Büyükşehir Belediyesinden DAP İdaresine ziyaret

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Doç.

Dr. Ali Özvan ve Esiner Çetin ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen'i ziyaret etti.


Van Büyükşehir Belediyesi ve DAP İdaresinin ortaklaşa yürüttüğü tarımsal projeler bölgede bir bir hayata geçiriliyor. DAP'ın sunmuş olduğu desteklerden dolayı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına bir teşekkür ziyareti yapan Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali Özvan ve Esiner Çetin ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, Başkan Osman Demirdöğen'e Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de selamlarını iletti. Karşılıklı görüş ve önerilerin dile getirildiği görüşmede Genel Sekreter Yardımcıları Özvan ve Çetin tarafından Başkan Demirdöğen'e gelecek yıl uygulanacak projelerde sunuldu.


Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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