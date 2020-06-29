Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, korona virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başlandığı ilk günden itibaren insan sağlığının korunmasına yönelik il genelinde başlattığı kapsamlı dezenfekte çalışmasını devam ettiriyor. İl genelinde bulunan toplu taşıma araçları, camiiler, park ve bahçe gibi birçok ortak kullanım alanında haftanın belirli günlerinde dezenfeksiyon çalışması yürüten Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, salgının yayılmaması adına büyük bir mücadele veriyor.

Ekipler son olarak Erciş ilçesinde bulunan tüm toplu taşıma araçları, okullar, camiler, hastaneler ve otogarda dezenfektasyon çalışması yaptı. Van Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve ekiplere teşekkür etti.

Dezenfekte çalışmalarının 13 ilçede haftanın belirli günlerinde rutin olarak devam ettiği belirtildi.