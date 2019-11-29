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Van Büyükşehir Belediyesinden engelli ve hastalara destek

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlılara ücretsiz hasta bezi dağıtımına başladı.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yatağa bağımlı olarak hayatını sürdürmek durumunda olan engelli ve yaşlılara hasta bezi dağıtılıyor. Bu kapsamda sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılan tespitler sonucunda her ay bin kişiye düzenli olarak ücretsiz hasta bezi veriliyor. Aynı zamanda hasta yakınlarına hijyen amaçlı eldiven ve ıslak mendil yardımında da bulunuluyor.


Engelli ve yaşlıların sosyal yaşamlarında sıkıntı yaşamamaları ve daha rahat edebilmeleri için Van Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına devam edecek.

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