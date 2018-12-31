Van Büyükşehir Belediyesinden evde bakım hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yaptığı hizmetleri aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kentte yardıma muhtaç hasta ve yaşlılara ulaşmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 2 bin yardıma muhtaç insana ulaşıldı. Ulaşılan hastalara haftanın belirli günleri evlerine giderek hasta nakil ve evde bakım hizmeti veriliyor.

Hastalar durumdan memnun

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 6 yıldır yatalak olan 58 yaşındaki 13 çocuk babası Ahmet Erol, haftanın iki günü evinde tedavi ediliyor. Sağlık ekipleri tarafından pansumanları yapılıp sondası değiştirilen Erol'un 22 yaşındaki oğlu Ersin Erol da, yapılan uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

1 doktor, 3 hemşire 2 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyolog, 2 ambulans, 3 ambulans şoförü ile hizmet verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu, “Hastalarımızın tedavisi için haftanın belirli günlerinde evlerine giderek tedavilerini yapıyoruz. Yine bu hastaların hastane ulaşımlarında da ambulans desteği sunuyoruz. Yaptığımız hizmetten hastalarımız ve hasta yakınlarımız çok memnun. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızda (0432) 222 12 34 numaralı hattı arayarak bize müracaatta bulunabilirler” dedi.