Van Büyükşehir Belediyesinden evde sağlık hizmeti

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, haftanın belirli günlerinde evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilerin evlerine giderek hasta nakil ve evde sağlık hizmeti veriyor. Görevliler tarafından periyodik olarak ziyaret edilen hastalar; muayene edilerek, kişisel bakımları yapılıyor. Tıbbi malzeme desteği de sağlanan hastalara tansiyon takibi, idrar sondası uygulaması, serum takma, pansuman gibi işlemlerde uygulanıyor. Hastaneye gitmesi gereken hastalar için de ambulans desteği verilip işlemler için kendilerine yardımcı olunuyor.

Evde sağlık hizmetlerinin tamamı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, örnek çalışmada 1 doktor, 3 hemşire

5 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı,

1 sosyolog, 2 ambulans, 3 ambulans şoförü görev yapıyor. Bu şekilde aylık 740 hastaya ulaşılıyor.

Hastalar ve hasta yakınları hizmetten memnun

Geçirdiği siroz hastalığı sonucu yatalak olan 74 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Ali Olgun, haftanın bir günü evinde tedavi ediliyor. Sağlık ekipleri tarafından pansumanları yapılıp sondası değiştirilen Olgun'un 20 yaşındaki kızı Selma Olgun da, yapılan uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Olgun, “Daha önce babamın tedavisi ve pansumanları için hastaneye gidiyorduk. Şimdi Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya gelerek babamın tedavisini yapıyorlar. Bize gerekli bilgileri verip gidiyorlar. Bu çalışmadan biz çok memnunuz. Van Büyükşehir Belediyesine ve

Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e çok teşekkür ederim” dedi.

Evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların (0432) 222 12 34 numaralı telefonu arayarak bu hizmetten yararlanabilecekleri yetkililer tarafından ayrıca ifade edildi.