Van Büyükşehir Belediyesinden fotoğraf sergisi

Van Büyükşehir Belediyesi, Fotoğraf Sanatçısı Ali İhsan Öztürk'ün “Turizm Cenneti Van” adlı fotoğraf sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında birbirinden güzel eser ve etkinliklerin Vanlı sanatseverlerle buluşturmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada, “Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ‘Büyükşehir Belediyesi Sanatı ve Sanatçıyı Destekliyor' sloganıyla başlatmış olduğu sergilerin ikincisini usta fotoğrafçı Ali İhsan Öztürk'le devam ettiriyor. Sergide, Fotoğraf Sanatçısı Ali İhsan Öztürk'ün imzasını taşıyan birbirinden güzel 50 Van temalı fotoğraf sergilenecek. 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 13.00'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Van Müzesindeki sergi salonunda açılacak sergi, 5 Mart 2022 Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek. Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 kültür sanat takvimi ile yıl içerisinde birçok fotoğraf, resim ve arşiv sergisini Vanlılarla buluşturacak” denildi.