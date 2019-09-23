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Van Büyükşehir Belediyesinden futbol turnuvası

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından “Mahalleler Arası Futbol Turnuvası” düzenleneceği belirtildi.


Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek futbol turnuvası, 21 Ekim'de başlayacak. Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden turnuvaya katılım sağlamak isteyen mahalle takımlarının başvurularını Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yapmaları gerektiği bildirildi. 15 - 18 yaş arası gençlerin katılabileceği turnuvaya, sporcular veli muvafakatnamesi, kimlik fotokopisi, sağlık raporu ve ikametgah belgeleri ile başvurabilecek.


Lisanslı sporcuların katılım sağlayamayacağı turnuvaya başvuruların 26 Eylül - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

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