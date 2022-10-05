İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van Büyükşehir Belediyesinden hasta nakil hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç ve sağlık kuruluşlarından sürekli tedavi olması gereken vatandaşlar için hasta nakil hizmetini aralıksız sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarını sürdürerek, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen hastaların yardımına koşuyor. Yürüme sıkıntısı çeken ya da yatağa bağımlı vatandaşlar için hasta nakil hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.


Ailelerin talepleri doğrultusunda kayıt altına alınan hastalar tedavi günleri geldiğinde Van Büyükşehir Belediyesine ait ambulans ve sağlık ekipleri ile evlerinden alınarak tedavi gördüğü hastaneye götürülüyor. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmetler 7 sağlık personeli ve 2 ambulansla her ay yaklaşık 250 hastaya veriliyor. Haftanın belirli günlerinde Vna Büyükşehir Belediyesinin imkanları ile hastaneye giden hastalar, sağlık ekiplerine teşekkür etti.


Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil dışında evde sağlık ve evde fizik tedavi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 0432 222 12 34 numaralı hattı arayarak randevu oluşturabileceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.