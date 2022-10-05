Van Büyükşehir Belediyesinden hasta nakil hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak çalışmalarını sürdürerek, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen hastaların yardımına koşuyor. Yürüme sıkıntısı çeken ya da yatağa bağımlı vatandaşlar için hasta nakil hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.

Ailelerin talepleri doğrultusunda kayıt altına alınan hastalar tedavi günleri geldiğinde Van Büyükşehir Belediyesine ait ambulans ve sağlık ekipleri ile evlerinden alınarak tedavi gördüğü hastaneye götürülüyor. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından ise tekrar evlerine bırakılıyor. Bu hizmetler 7 sağlık personeli ve 2 ambulansla her ay yaklaşık 250 hastaya veriliyor. Haftanın belirli günlerinde Vna Büyükşehir Belediyesinin imkanları ile hastaneye giden hastalar, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil dışında evde sağlık ve evde fizik tedavi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 0432 222 12 34 numaralı hattı arayarak randevu oluşturabileceği belirtildi.