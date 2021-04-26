Van Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi

Van Büyükşehir Belediyesi; birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, içerisinde kuru fasulye, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, sıvı yağ, un, çay, şeker ve makarna gibi temel gıdalardan oluşan binlerce gıda kolisinin dağıtımını sürdürüyor. Kuru gıda paketlerinin yer aldığı yardım kolileri, ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak yardıma muhtaç ailelerin adreslerine teslim ediliyor. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde tespiti yapılan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yıl boyunca yardımların süreceği belirtildi.