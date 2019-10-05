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Van Büyükşehir Belediyesinden 'işçi sürgünü' açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organlarında çıkan, “Van kayyumu bir haftada 80 işçiyi sürgün etti” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.


Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Bazı medya organlarında “Van kayyumu bir haftada 80 işçiyi sürgün etti” başlıklı haber yer almaktadır: Büyükşehir Belediyemizde idari ve hizmet gerekliliği dışında personel görevlendirilmesi yapılmamaktadır. Yeni yapılanmayla birlikte ihtiyaç duyulan yerlere ihtiyaç fazlası personel planlaması yapılırken de hiçbir kimsenin düşüncesinden dolayı görevlendirilmeler yapılmamıştır. Bu saikle Van halkına hizmet dışında hiçbir amacımız yoktur. Amacı belli olan bu ve benzer yayın organlarının toplumda olumsuz algı yaratmaya yönelik çabalardan öteye hiçbir anlamı olmayan asılsız haberlere itibar edilmemesi kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.

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